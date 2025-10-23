Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı onuruna yapılacak Cumhuriyet Konseri'nde İlknur Özal Göncü yönetimindeki Türkiye Polifonik Korolar Derneği Türkiye Korosu ile Çiğdem Aytepe ve Canan Temel Sayın yönetimindeki TPKD Dernek Korosu konser verecek.

Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da başlayacak konserde Türk ve dünya koro edebiyatından seçkin eserler sanatseverlerle buluşacak. Giriş biletleri Deniz Plazalar, konser girişi ve çevrim içi olarak Gişekibris.com’dan alınabilecek.

- Festival 1-2 Kasım’da Fazıl Say konseri ile devam edecek

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 1-2 Kasım akşamları Fazıl Say’ın "Piyano Başında 50 Yıl" konseri ile devam edecek. Festival, 16 Kasım'da Bellapais Manastırı'nda Rus piyano vitüözü Alexei Volodin Piyano Resitali ile sona erecek.



