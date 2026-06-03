Kıbrıslı Türk bisikletçi Ege Erülkü, 5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı formasıyla mücadele edecek.

Şampiyonada kürsü hedefiyle yarışacak olan Erülkü, ilk olarak 5 Haziran'da gerçekleştirilecek 22 kilometrelik bireysel zamana karşı yarışta pedal çevirecek.

Başarılı sporcu, 6 Haziran'da ise 96 kilometrelik yol yarışında Türkiye adına start alacak.

Balkan Şampiyonası'nda güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek olan Erülkü, her iki yarışta da derece elde ederek kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Türkiye Milli Takımı da organizasyonda başarılı sonuçlar alarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.