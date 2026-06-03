Milli yüzücü Doğukan Ulaç, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ulaç, Türkiye Açık Su Milli Takım Seçme ve Türkiye Şampiyonası’nda 5 kilometre mesafede şampiyon olarak Türkiye’yi Paris’te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.

Başarılı yüzücü Marmaris’te 2-5 Haziran tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın 5 kilometre mesafelik yarışını 00:54.52’lik derece ile şampiyon olarak tamamladı ve büyük gurur yaşattı. Ulaç bu başarısı ile 4-8 Ağustos tarihlerinde Paris’te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.

Ulaç şampiyona kapsamında Cuma günü 10 kilometre yarışında da yarışarak başarı hedefleyecek.