Milli yüzücü Doğukan Ulaç, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ulaç, Türkiye Açık Su Milli Takım Seçme ve Türkiye Şampiyonası’nda 5 kilometre mesafede şampiyon olarak Türkiye’yi Paris’te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.

Başarılı yüzücü Marmaris’te 2-5 Haziran tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın 5 kilometre mesafelik yarışını 00:54.52’lik derece ile şampiyon olarak tamamladı ve büyük gurur yaşattı. Ulaç bu başarısı ile 4-8 Ağustos tarihlerinde Paris’te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.

Monthly Medal Golf Turnuvası şampiyonu Rainer Lehmann
Monthly Medal Golf Turnuvası şampiyonu Rainer Lehmann
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Ulaç şampiyona kapsamında Cuma günü 10 kilometre yarışında da yarışarak başarı hedefleyecek.