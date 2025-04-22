Fenerbahçe'de, yeni sezon planlaması başladı. Sarı lacivertlilerde takıma katılacak oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

2 sezon önce Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atan ve başarılı bir süreç geçiren Edin Dzeko ile yolların ayrılması gündemde. Tecrübeli golcü ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.

39 yaşındaki futbolcu ile Hırvatistan’dan Hajduk Split ve İtalya’dan Fiorentina kulüpleri ilgileniyor. Geçen sezon başında Hırvat ekibi Dzeko’ya talip olmuş fakat Mourinho, Bosna Hersekli oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermemişti.

Gelecek sezonda 2 forvet takviyesi yapmayı düşünen Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko’ya veda etmeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun yerine aynı tarzda bir santrforun yanı sıra bir forvet daha alınabileceği öğrenildi.

Dzeko, Fenerbahçe formasıyla 94 maça çıktı. 44 gole imza atan tecrübeli futbolcu, 14 asist yaptı. Özellikle oyun kurma becerisiyle ön plana çıkan Edin Dzeko, 2 sezondur kaptanlık görevini yürütüyordu.