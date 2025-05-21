Fenerbahçe'nin, Dusan Tadic'in sözleşmesini uzatması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızıyla herhangi bir sözleşme görüşmesine oturmadığı iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre; tecrübeli futbolcunun, önümüzdeki sezondan itibaren Ajax'ta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Hollanda ekibinin, Tadic'e 2 yıllık sözleşme önerdiği yine haber detayında yer aldı.

Tecrübeli futbolcu, geride kalan iki sezonda 108 kez sarı lacivertli formayı sırtına geçirdi. Tadic, Fenerbahçe tarihinde en kısa sürede 100 maça ulaşan futbolcu oldu.

2 sezonda 92 kez 11'de görev alan Sırp futbolcu, 29 gole imza attı. 32 asist de yapan Tadic, hücumda takımını taşıyan oyuncuların başında yer aldı.

Dusan Tadic, Fenerbahçe'den önce 5 sezon formasını giydiği Ajax'ta kulüp efsanelerinin arasında yer alıyor. 241 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 105 gol kaydederek, Hollanda ekibinin birçok başarısına adını altın harflerle yazdırdı.