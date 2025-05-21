Suudi Arabistan'daki akıbetinin ne olacağı merakla beklenen Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşme yenilemesine yüksek ihtimal veriliyordu.

Ancak MARCA'da yer alan son iddiaya göre, Portekizli yıldıza sürpriz bir talip çıktı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Wydad Casablanca, Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor. Fas ekibinin, turnuvada iddialı bir takım kurmak için Ronaldo'ya talip olduğu belirtildi.

Ronaldo bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösterecek Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi ile yeniden büyük bir turnuvada rakip olma şansı yakalayacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr ile çıktığı 39 maçta, 33 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.