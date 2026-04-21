Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde "sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan üniversitenin eski Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, UBP’li eski bakan Kemal Dürüst, Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı. “Sahte Resmi Belge Düzenleme” ve “Sahte Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme”, "Sahte Belge Tedavüle Sürme" "Sahte Evrak Düzenlenmesine Tahrik Etme ve Suç Gelirlerinin Aklanması" suçlarından tutuksuz yargılanan Kemal Dürüst'ün davası itham ve ve ilk tahkikat duruşması (PI) için 5 Mayıs'a ertelendi.

Dünkü duruşmada Kemal Dürüst'ü temsilen Avukat Doğa Zeki, diğer meselelerde olduğu gibi bu duruşmada da PI yapılacağı yönünde bir görüş olduğunu ancak Cumhuriyet Meclisi'nde PI duruşmalarını tamamen kaldırmayı hedefleyen bir tasarının bulunduğunu belirtti. Zeki, söz konusu tasarının meclisin gündeminde olduğunu ifade ederek tasarının kendilerini de etkileyebileceğini söyledi. Avukat Zeki, bu konuyla ilgili Savcı Damla Güçlü ile görüşme talebinde bulunarak erteleme talep etti. Savcı Damla Güçlü, PI duruşmalarının kaldırılmasını öngören tasarının gündemde olduğunu ancak bu tasarının ne zaman yasalaşacağının belli olmadığını söyledi. "Sahte diploma" meselelerinin oluşma sırasına göre takvimlendirildiğini belirten Savcı Güçlü, bu konuda meslektaşıyla görüşmeye de hazır olduğu belirtti. Yargıç Nuray Necdet, PI duruşmalarının kaldırılmasının çok uzun zamandır konuşulduğunu ancak henüz bu yönde bir kararın olmadığına dikkat çekerek davayı itham ve PI için ertelenmesini talep etti.

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen “sahte diploma” ve “yolsuzluk” soruşturmasında Kemal Dürüst, “Sahte belge düzenleme, sahte belge tedavüle sürme, sahte evrak düzenlenmesine tahrik etme ve suç gelirinin aklanması" suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyordu. KSTÜ'nün küçük ortağı Serdal Gündüz'ün Ocak ayında cezaevinde, kendi el yazısı ile yazarak polise teslim ettiği iki yeni ifadesi, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, UBP'li eski bakan Kemal Dürüst'ün, soruşturmaya dahil edilmesine neden olmuştu.

Gündüz yazılı olarak polise teslim ettiği ifadelerinde, Kemal Dürüst ve Barış Sel'in sürekli görüştüğünü, Sel'in "acil şekilde diplomaya ihtiyacım var" demesi üzerine, Dürüst'ün, "Mezun edelim ve diploma verelim. Kendisi polis müdürü" dediğini iddia etmişti. Gündüz, Sel ve Dürüst'e "derslere girmeden diploma verilemeyeceğini söylediğini ancak Kemal Dürüst'ün, Sel'e yardımcı olması yönünde talepte bulunduğunu" da öne sürmüştü.