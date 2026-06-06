Lefkoşa’da 25 vatandaşın kredi kartı ve pasaport bilgilerini ele geçirerek sanal POS üzerinden 5 milyon 700 bin TL'lik sahtekarlığa imza atan şebekeye yönelik yürütülen "Mail Order" soruşturması derinleşiyor.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar isimlerinin baş harfleri B.Y., Y.B. ve sigorta şirketi direktörü V.B.E. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polisin yürüttüğü ek tahkikatta, şebekenin kendi içindeki organize görev dağılımı net bir şekilde deşifre edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde meseleyle ilgili sarsıcı yeni olguları aktaran Mali Şube polisi Berk Çakır, dijital dolandırıcılık ağının işleyiş şemasını mahkemeye sundu.

Polisin gerçekleştirdiği ek sorgulamalar ve incelemeler neticesinde zanlıların rolleri şu şekilde netleşti:

Zanlı Y.B., sistem ağını beslemek adına mağdur şahıslara ait hassas kredi kartı ve pasaport bilgilerini yasa dışı yollarla temin edip zanlı B.Y.'ye aktardı.

Bilgileri teslim alan zanlı B.Y. ile sigorta şirketi direktörü olan zanlı V.B.E., söz konusu şirketin sistem altyapısını kullanarak tamamen hayali ve sahte ferdi kaza sigortası poliçeleri üretti.

Bu sahte poliçeler üzerinden mail order sistemiyle çekilen 5.7 milyon TL, sanal POS cihazları aracılığıyla farklı banka hesaplarına dağıtılarak nakde çevrildi.

İLK MAĞDUR KONUŞTU: "HABERİM YOK, ŞİKAYETÇİYİM"

Soruşturma kapsamında adına izinsiz ferdi kaza sigortası poliçesi düzenlenen bir mağdura ulaşılarak resmi ifadesinin temin edildiğini açıklayan tahkikat memuru, söz konusu şahsın böyle bir poliçeden hiçbir şekilde haberi olmadığını, pasaport ve kimlik bilgilerinin rızası dışında kullanıldığını beyan ederek şebekeden şikayetçi olduğunu belirtti.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şu ana kadar yürüttüğü baskınlarda ele geçirilen kanıtların boyutu da gözler önüne serildi. Polis; suçta kullanıldığı saptanan toplam 7 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar ve çok sayıda finansal evrakın PGM Veri İnceleme Şubesi'nde mercek altına alındığını açıkladı.

Geniş çaplı banka hesap dökümlerinin dökümünün beklendiğini, adlarına sahte işlem yapılan geriye kalan 24 mağdurun da tek tek bulunarak ifadelerinin alınacağını ve meseleyle bağlantılı aranan yeni şahısların olduğunu vurgulayan polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen tamamlanabilmesi adına her üç zanlının da 7 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.