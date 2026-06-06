Girne’de gerçekleştirilen ve piyasa değerinin 15 milyon TL’yi aştığı belirtilen dev uyuşturucu operasyonunda soruşturma yeni isimlere ulaştı.

İlk etapta yakalanan zanlılar A.D. ve B.C.’nin ardından, örgüt bağlantıları bulunduğu değerlendirilen B.A.Y. ve A.Y. de İskele’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma, uyuşturucu ticaretinin yalnızca bir noktadan değil, farklı adreslerden organize edildiği yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

İSKELE’DEKİ SİTEYE BASKIN: EVDEN UYUŞTURUCU VE YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ÇIKTI

Polisin İskele’de bir sitede gerçekleştirdiği operasyonda, zanlıların kaldığı dairede uyuşturucu madde paketleri, öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.

Aramalarda, 11 bin Euro, 1.380 Sterlin, 300 ABD Doları, 30 bin TL nakit para bulundu. Ele geçirilen paraların kaynağı araştırılırken, polis bu miktarın uyuşturucu ticaretinden elde edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

EVLERİ UYUŞTURUCU ÜSSÜNE ÇEVİRMİŞLER

Mahkemede bilgi veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kader Artan, operasyonun 3 Haziran tarihinde alınan bir ihbarla başladığını açıkladı. Yakın takibe alınan araç ve bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda, toplam 9 kilogram hintkeneviri, 300 gram kokain, çok sayıda paketleme poşeti, büyük hassas terazi ele geçirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında zanlılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen B.A.Y. ve A.Y.’nin de tespit edilerek yakalandığı belirtildi.

Polis, zanlı A.Y.’nin Girne’nin Zeytinlik bölgesinde kullandığı başka bir adres daha bulunduğunu açıkladı. Söz konusu evde yapılan aramalarda, Vakumlama makinesi, Uyuşturucu muhafazasında kullanılan özel paketler, 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu bulgular, adresin uyuşturucu saklama ve paketleme faaliyetlerinde kullanılmış olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Polis, elde edilen dijital ve fiziki deliller ışığında soruşturmanın geniş kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Operasyon kapsamında yeni gözaltıların olup olmayacağı ise merak konusu. Uyuşturucunun tedarik zinciri, dağıtım ağı ve ele geçirilen paraların kaynağına ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğuna dikkat çeken polis, zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek ek tutukluluk talebinde bulundu.

Dosyadaki bulguları değerlendiren Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlıların 3 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.