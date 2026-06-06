Lefkoşa’da birlikte kaldıkları ikametgahta Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlılar isimlerinin baş harfleri M.S.S.B. ile K.Y.A.A., alınan 2 günlük tutukluluk süresinin ardından dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polisin derinleştirdiği soruşturmada, zanlıların telefon üzerinden aldıkları konumlarla aylar içinde yüzlerce gram kokain ve hintkenevirini piyasaya sürdükleri ortaya çıktı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde meseleyle ilgili sarsıcı yeni olguları aktaran narkotik polisi Tutku Kızıltaç, yürütülen tahkikatın boyutunu gözler önüne serdi. Polis, 2 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen baskında zanlıların ortak evinde 63 gram hintkeneviri ile 15 gram kokain bulunarak emare alındığını anımsattı.

Tahkikat memuru, zanlı M.S.S.B.’nin sorgusu sırasında suç ağının işleyişini tek tek itiraf ettiğini açıkladı. Zanlının ifadelerine göre uyuşturucu trafiğinin detayları şu şekilde belirlendi:

Mayıs Ayı Sevkiyatı: Zanlı M.S.S.B., 24 Mayıs tarihinde bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da dijital bir konumdan 135 gram hintkeneviri ve 15 gram kokain teslim aldı. Bu maddelerden 70 gram keneviri tanımadığı şahıslara satarken, geriye kalan 15 gram kokaini de satmaya hazırlandığı esnada polise yakalandı.

Nisan Ayı Sevkiyatı: Aynı yöntemle nisan ayında da yine bir konum üzerinden 150 gram hintkeneviri ve 10 gram kokain temin eden zanlı, bu maddelerin 120 gram kenevir ile 10 gram kokainini piyasaya sürdü. Geriye kalan 30 gram hintkenevirini ise bu "kuryelik ve satış" işi karşılığında kendi içimliği olarak komisyon niyetine ayırdı.

Alınan ilk 2 günlük sürede ele geçirilen uyuşturucu maddelerin devlet laboratuvarına analiz için gönderildiğini belirten polis, tahkikatın yönünün zanlıları yönlendiren ve uyuşturucuyu adaya ithal eden asıl şahıslara çevrildiğini vurguladı. Zanlıların suç ortaklarını ve uyuşturucu bıraktıkları konum dökümlerini netleştirmek adına cep telefonlarının PGM Data İnceleme Şubesi’nde detaylı incelemeye alınacağını kaydeden tahkikat memuru, alınacak yeni ifadeler ışığında 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve zanlıların organize uyuşturucu ticareti yaptıklarına dair somut beyanlarını değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın salimen tamamlanabilmesi adına her iki zanlının da 7 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.