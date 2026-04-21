Uluslararası Alasya Üniversitesi Genel Sekreteri tarafından 15 Nisan tarihinde başlatılan soruşturma derinleşti.

‘Sahte evrak düzenleme’ ve ‘Sahte evrakı tedavüle sürme’ suçlarından tutuklanan okulun öğrenci işlerinden sorumlu Aman Rassoulı, ek tutukluluk talebi ile dün yeniden yargı önündeydi. Soruşturmayı yürüten Girne Özel Soruşturma biriminde görevli polis memuru Levent Ekren, YÖDAK tarafından okula 7 Nisan günü “mevzuata aykırı öğrenci kaydı yapıldığı” konusunda uyarı yapıldığı ve bu hususta okuldan izahat istendiğini açıkladı.

SADECE 14 ÖĞRENCİ VAR…

Okulun öğrenci işlerinden sorumlu tek kişinin zanlı olduğunun tespit edilmesi sonrası yürütülen ileri soruşturmada, zanlının düzenlediği sahte öğrenci belgesini Milli Eğitim Bakanlığı sistemine yüklediği tespit edildi. Polis, zanlının benzer şekilde yetkisini usulsüz kullanarak 122 öğrenci kaydı yaptığını ancak üniversitede bu öğrencilerin bulunmadığını ifade etti. Yapılan sözlü soruşturmada Uluslararası Alasia Üniversitesi’nde 14 öğrencinin eğitim gördüğü yönünde bilgi verildi.

İZİN VAR ÖĞRENCİ YOK…

Polis memuru, zanlının şikayet sonrası Mağusa’da tespit edildiğini, iki ayrı ev adresinde ve çalışma ofisinde birçok emarenin toplandığını söyledi. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığından sözlü soruşturma yapıldığını kaydeden Polis, 136 kişinin konu üniversitede öğrenci izinli olduklarını öğrendiklerini, 122 kişinin akıbetine ilişkin gerekli yazışmaların yapıldığını kaydetti.

2 KİŞİ ARANIYOR…

İşlenen suçla ilgi, zanlının ‘Sahtekarlıkla para temini’ suçu işlemiş olabileceği ihtimali nedeniyle banka hesaplarında inceleme yapılabilmesi için yazışmalar yapıldığını kaydeden Polis, birçok ifade alınacağını söyledi. Zanlının 2 suç ortağının daha arandığını belirten Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının bu sürede 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.