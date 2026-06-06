Yurt dışından Kuzey Kıbrıs’a ön izinle 4 kişiyi getireceği vaadiyle bir kişiden 16 bin Euro aldığı iddia edilen isminin baş harfleri J.H.P., sahte evrak düzenleyip WhatsApp üzerinden gönderdiği gerekçesiyle tutuklanırken, soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlının tutukluluk süresi mahkeme kararıyla 7 gün daha uzatıldı.

Girne Polis Müdürlüğü Özel Soruşturma Birimi’nde görevli polis memuru Mehmet Dağdelen, zanlının 2 Haziran tarihinde tutuklandığını belirterek, Çalışma Dairesi’nden alınan bilgiler doğrultusunda ön izin belgelerinde sahtecilik yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının ön izin evrakları üzerindeki bilgileri değiştirdiğini, belgelerde yalnızca başvuru numaralarının aynı kaldığını belirledi. Sahte olduğu ileri sürülen evrakların üzerine barkot yerleştirilerek WhatsApp üzerinden gönderildiği de soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

Polis, zanlının yapılan sorgulama sırasında gönüllü ifade verdiğini ve işlediği suçları kabul ettiğini söyledi. Zanlının; “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklu bulunduğu kaydedildi.

TELEFONLARDAN ÇIKAN İZ: “FATMA” LAKAPLI ŞAHIS

Soruşturmanın derinleştirildiğini belirten polis, zanlının cep telefonlarında yapılan ön incelemede olayla bağlantılı olduğu düşünülen “Fatma” lakaplı bir kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis ayrıca telefonlarda iki farklı kişiye ait telefon numarasına ulaşıldığını ve bu kişilerin olayla bağlantılarının araştırıldığını ifade etti.

Soruşturmayı yürüten ekip, zanlıya ait 4 cep telefonunun detaylı incelemesinin sürdüğünü, aranan şahsın kimlik bilgilerinin netleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Mahkemede söz alan polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden ise J.H.P.’nin 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.