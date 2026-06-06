Güzelyurt'ta eğitim gören iki üniversite öğrencisi genç kızın, yaklaşık bir ay önce Girne'ye gitmek için bindikleri araçta cinsel saldırıya uğradıkları yönündeki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan A.H. ve A.T., dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

İddiaya göre genç kızlar, olayın ardından zanlıların da Güzelyurt bölgesinde yaşamaları nedeniyle uzun süre polise başvurmaktan çekindi. Yaşadıkları korkuyu aşarak 1 Haziran tarihinde Girne Polis Müdürlüğü'ne gidip şikâyetçi olan genç kızların ifadeleri üzerine polis harekete geçti.

Şikâyetin ardından zanlılar ve olayla bağlantılı olduğu belirtilen araç Güzelyurt'ta tespit edilerek inceleme altına alındı.

Girne Adli Şube'de görevli polis memuru Ahmet Aşan, mahkemede verdiği şahadette zanlıların "Cinsel dokunulmazlığı ihlal", "Zorla alıkoyma", "Cinsel saldırı" ve "Darp" suçlarından soruşturulduğunu açıkladı.

Polis, müştekilerin ifadelerinde belirtilen güzergâhlardaki güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini ve elde edilecek bulguların soruşturmaya yön vereceğini belirtti.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre müştekiler, zanlıların kendilerine sigara ikram ettiğini ve sonrasında kendilerinden geçtiklerini öne sürdü. Bu iddiaların araştırılması amacıyla alınan kan örneklerinin analiz sonuçlarının beklendiği ifade edildi.

Polis, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken deliller bulunduğunu belirterek ek süre talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak zanlıların 5'er gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.