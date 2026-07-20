Rum iktidar ortağı ve Demokrat Parti Başkanı Nikolas Papadopulos, Kıbrıs sorunun çözülmesi durumunda karşılıklı bir çok kazanımların olacağına işaret ederek, ‘’Kıbrıs Sorunu çözülürse, Kıbrıs AB koruması ve Avrupa güvenceleri altında tüm vatandaşları için barışçıl bir vatan olabilir ve aynı zamanda AB içinde Türkiye için değerli bir stratejik ortak olabilir’’ dedi.

Gazeteci Sefa Karahasan'a konuşan DIKO Başkanı Papadopoulos, Kıbrıs sorunu ve Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sorularımı yanıtladı, Rumlar olarak çözüm istediklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri tarafından üstlenilen yeni girişimin ‘federasyon çerçevesinde’ müzakerelerin yeniden başlamasına yol açmasını isteyen Papadopoulos, Kıbrıs Türklerinin güvenlik endişelerinin temelsiz olduğunu öne sürdü.

Bir çözüm için Kıbrıs Rumlarını ‘’güvenlik, toprak ve eşitlik’’ alanlarından motive edilebileceğini söyleyen Papadopoulos şöyle devam etti:

Kıbrıslı Rumlara göre Kıbrıs Sorunu’nun en önemli yönü güvenlik meselesidir. Güvenlik derken, adanın Türkiye tarafından herhangi bir askeri müdahale olasılığından tamamen korunmasını ve bağımsızlığını kastediyoruz.

Bu, çözümden sonra Türk askerlerinin var olmaması ve garanti veya müdahale haklarının kaldırılması ve/veya feshedilmesini de içerir.

Toprak konusunda Kıbrıslı Rumların ana endişelerinden biri, mümkün olan maksimum sayıda Rum mültecinin Rumların yönetimi altında geri dönmesidir.

Siyasi eşitlik zaten BM kararları tarafından çözülmüştür. Siyasi eşitlik sayısal eşitlik veya her karara veto hakkı anlamına gelmez. Bunun yerine siyasi eşitlik, federal hükümetin tüm kurumlarında yeterli temsiliyet anlamına gelir.

''Kıbrıs Türklerinin güvenlik açısından bir endişe duymaması gerektiğini'' savunan DIKO Başkanı, ‘’Bu korkular bence temelsizdir’’ dedi ve şunları belirtti:

Kıbrıs 22 yıldır Avrupa Birliği üye devletidir ve tüm vatandaşları için Avrupa müktesebatını uygulamaktadır. Bu dönemde azınlıklara karşı hiçbir ayrımcılık veya baskı olayı yaşanmamıştır. Tam tersi söz konusudur.

AB’ye katılımımızdan bu yana Kıbrıs, insan haklarının korunması konusunda örnek bir üye devlet olmuştur. Rumlar ve Türklerin AB çerçevesi içinde bir arada yaşayabileceğine inanıyorum.

Türkiye ile AB ilişkilerinin önemli olduğuna işaret eden Nicholas Papadopoulos, ‘’AB’nin Türkiye’yi bir uzlaşmaya kolaylaştırmak için teşvikler sağlayarak çok yapıcı bir rol oynayabileceğini kabul ediyorum. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağlayabileceği birçok teşvik konusu vardır. Bu konular Gümrük Birliği’nden vizelere kadar uzanmaktadır. Ancak bu girişimlere karşılıklılık olmalıdır. Türkiye kendi iyi niyetini, müzakerelerde aşırı pozisyonlardan vazgeçerek ve adada ve Kıbrıs çevresindeki denizlerdeki herhangi bir genişlemeci hareketi durdurarak göstermelidir’’ iddialarında bulundu.