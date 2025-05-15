Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Türkiye ve KKTC Badminton Federasyonları yöneticilerini makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanları Zafer Şahin, Gökhan Dandin ve Şaban Kırcalı’nın yanı sıra KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz de hazır bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki spor ilişkilerinin geliştirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve badminton sporunun hem KKTC'de hem de Türkiye'de daha geniş kitlelere yayılması konuları ele alındı.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Cahitoğlu, badmintonun gençler arasında yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, Türkiye Badminton Federasyonu ile iş birliği içinde yürütülecek projelere destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ziyarette söz alan Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Zafer Şahin ise KKTC ile spor alanında uzun süredir devam eden iş birliklerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Şahin, özellikle altyapı ve antrenör eğitim programlarının ortak yürütülmesiyle ilgili yeni projelerin gündeme geldiğini söyledi.

KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz de federasyon olarak hem sporcuların gelişimi hem de uluslararası tanınırlık açısından Türkiye ile yapılan bu iş birliklerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Toplantının sonunda taraflar, ilerleyen süreçte ortak kamplar, turnuvalar ve eğitim seminerleri düzenlenmesi konusunda görüş birliğine vardı.