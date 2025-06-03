5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde panel düzenleniyor.

Panel, 5 Haziran günü Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Konferans Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak.

Panelde Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Rifat Siber, Günün Anlam ve Önemi, Doç. Dr. Nazım Kaşot ise, “Kıbrıs’tan Martin Marancos İsimli Bir Çevre Aktivisti Geçti” Anma Sunumu yapacak.

Panelde 16.30-17.00 arası Doç. Dr. Serkan İlseven, Girne Dağlarında Karstik Değerler ve Yeni Bir Kayıt Cornos Mağarası

17.00-17.30 arası Doç. Dr. Nazım Kaşot Kıbrıs Geneli ve Kuzey Kıbrıs Özelinde Biyolojik Hazinelerimiz, başlıklı konuşma yapacak.

17.30- 18.00 arası ise Soru ve Tartışmalara geçilecek.