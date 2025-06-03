Gazimağusa, Çöplük Ayrıştırma Merkezi’nde bugün saat 16.30 sıralarında yaşanan iş kazasında Mustafa Kayakan (E-48) yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, kaza, Mustafa Kayakan (E-48) ile M.Ş.K. (E-49) çöp öğütmede kullanılan ve arızalı olan kompaktör (paletli dozer) aracı tamir ederken, aracı kontrol etmek için M.M.’den (E-29) konu aracı çalıştırmasını istemeleri üzerine meydana geldiği belirtildi. M.M'nin araca binerek aracı çalıştırdığı sırada, vitesin takılı olması nedeniyle aracın öne doğru hareket etmesi neticesinde, o esnada aracın alt takım vidalarını sıkmakta olan Mustafa Kayakan'ın ağır şekilde yaralanıp olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, M.M. ve M.Ş.K.'nın tutuklandığı kaydedildi.