Takımlar yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlere devam ederken zaman zaman da takımlar arasında gerçekleştirilen ilginç takaslar dikkat çekiyor. Şampiyonluk hedefiyle yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Cihangir savunmasına Bilal Ceylan'ı kattı. Göçmenköy’e genç golcüsü 19 yaşındaki Mehmet Yapıcıel’i kiralık olarak veren Cihangir, Göçmenköy'ün 40 yaşındaki tecrübeli stoperi Bilal'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.