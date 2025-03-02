Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Serdar Gürpınar, Şahin Coşkun

T.H. Dumlupınar: Mahmut, Arda, Olcay, Orhan, Osman, Berk Büyükkal, Nazım, (88' Goodwin), Yasin, (88' Yunus), Adjessa, Berk Güçlücan, (79' Yıldıray), Hikmet, (90+5 Alihan)

Lefke: İrfan, Erkan, (61' Arda), Aykut, (61' Mehmet Ali), Kaan, Mustafa Tahsildaroğlu, Mustafa Süzgen, Armstrong, Okan, (30' Rahmi), Serhat, (30' Candy), Fourmy, Kouassi

Gol: Dk. 17 Adjessa(T.H Dumlupınar)

AKSA Süper Lig'de 21. haftanın kritik maçında Tremeşeli Holding Dumlupınar ile Lefke Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Oldukça mücadeleli geçen ve iki tarafın da kazanmak için mücadele ettiği karşılaşmada 3 puana uzanan taraf Adjessa'nın 17'de attığı şık kafa golüyle Tremeşeli Holding Dumlupınar oldu. Bu sonuçla Dumlupınar puanını 26'ya çıkarırken Lefke 39 puanda kaldı.

Dk.17 Sağdan gelişen Dumlupınar atağında Yasin son çizgiye inip ortaladı. Topa iyi yükselen Adjessa kafayla topu ağlara gönderdi 1-0.

Dk.26 Dumlupınar atağında Berk Güçlücan ortaladı. Adjessa'nın kafa vuruşunu kaleci İrfan elinden sektirdi. Savunma son anda topu kornere gönderdi.

Dk. 51 Lefke'de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Candy'nin köşeye giden şutunu kaleci Mahmut son anda çıkardı.

Dk.58 Orta alandan Nazım 'ın uzun pasında topla buluşan Osman, kaleci İrfan ile karşı karşıya vuruşunu yaptı. İrfan gole izin vermedi.

Dk.76 Lefke'de korneri Rahmi kullandı. Kaleci Mahmut boşa çıktı. Fourmy'nin müsait durumda kafa vuruşunda top direği sıyırarak auta çıktı.