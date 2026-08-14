Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi bünyesinde bulunan Tohum Temizleme Selektörü’nün faaliyete geçirildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, üreticilerin tohumlarını temizleterek yeni üretim sezonuna kaliteli ve temiz tohumla hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla tohum temizleme hizmeti sunuluyor.

Hizmet bedelinin 3,50 TL/kg olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, tohum temizleme hizmetinden yararlanmak isteyen üreticilerin Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ile iletişime geçebileceği belirtildi.