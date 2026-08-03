Tarımsal gıda alanında faaliyet gösteren girişimci, araştırmacı, erken aşama girişim ve KOBİ’lere yönelik Ground2Scale+ programının ikinci dönemi için başvurular açıldı.

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından desteklenen EIT Food Challenge Labs kapsamında SocialTech Lab tarafından yürütülecek sekiz haftalık program, yenilikçi fikir ve araştırmaların ticarileştirilmesine, yatırım hazırlığının güçlendirilmesine ve pazara giriş stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Program, 12 Eylül Cumartesi günü Lefkoşa’da düzenlenecek Challenge Lab Günü ile başlayacak.

Katılımcılar; gıda sistemleri, girişim stratejisi, müşteri keşfi, pazar doğrulama, ürün-pazar-sistem uyumu, etki değerlendirmesi ve yatırımcı sunumu hazırlama konularında çalışacak.

Challenge Lab Günü’nün ardından yatırım ve finansman hazırlığı, ticarileştirme, finansal planlama, uluslararası büyüme ve Kıbrıs dışındaki pazarlara açılma konularında çevrim içi eğitimler düzenlenecek.

Programa kabul edilen her ekip veya bireye, deneyimli mentorlar ve SocialTech Lab ekibi tarafından en az sekiz saat bire bir mentorluk desteği verilecek. Mentorluk süreci, katılımcıların ihtiyaçları ve girişimlerinin gelişim aşamalarına göre şekillenecek.

- En yüksek performans gösteren iki takıma bin euro hibe

Program, kasım ayı başında düzenlenecek Demo Günü ve ödül töreniyle tamamlanacak. Katılımcılar, girişimlerini yatırımcılar, sektör temsilcileri, araştırmacılar ve mentorların da yer alacağı etkinlikte sunacak.

Toplam iki bin euro tutarındaki ödül havuzu, en yüksek performansı gösteren iki takım arasında paylaştırılacak. Her takım bin euro nakit alt hibe almaya hak kazanacak. Birinci olan takım ayrıca SocialTech Lab’in tarımsal gıda alanındaki 2027 Venture Builder programına doğrudan katılabilecek.

- Katılım ücretsiz… Başvurular 26 Ağustos’a kadar

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara, EIT Food etiketli sertifika verilecek.

İngilizce yürütülecek programa katılım ücretsiz olacak. Başvurular, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru formlarına “agrifood.socialtechlab.org/g2s” adresinden ulaşılabilecek.