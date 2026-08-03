Genel Tarım Sigortası Fonu, ocak-şubat döneminde, ürünü doludan zarar gören üreticiler için tazminatların ödenmeye başladığını açıkladı.

Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan yapılan duyuruya göre, ocak-şubat aylarında yağan dolu sonucu sebze ve meyveleri (Beyaz Sarma, Çiçek Lahanası, Brokoli, Marul, Çilek, Kavun, Karpuz, Hıyar, Domates) hasar gören 9 üreticiye, 2 milyon 974 bin TL tazminat ödemesi yapılacak.

Üreticilerin, tazminat çeklerini Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde alabilecekleri belirtildi.

Doludan zarar gören 81.25 dönüm tazminat kapsamına alınmıştı.