Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “çocukları yarışa sokan, başarı-başarısızlık kıskacına hapseden, özel ders ve kurs düzenini büyüten, eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyen bir eleme mekanizmasına dönüştüğünü” savunduğu Kolej Giriş Sınavı'nı eleştirdi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener yazılı açıklamasında, sö zkonusu sınavın, çocukların ilgi, yetenek, beceri ve gelişim süreçlerini değil, test çözme hızını, sınav kaygısıyla baş etme kapasitesini ve ailelerin ekonomik olanaklarını ölçtüğünü savunarak, sınavdaki bir soruya da şiddet içerdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sınav ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştiren Gelener, şöyle devam etti:

“10-11 yaşındaki çocukların girdiği bir sınavda, İngilizce okuma parçası içinde kolu ve bacağı bir köpekbalığı tarafından koparılmış bir kadın görseli kullanılmıştır. Çocukların gelişim düzeyini, psikolojisini, sınav kaygısını ve pedagojik güvenliğini dikkate almayan bu sorumsuzluk kabul edilemez.”

Kolej Giriş Sınavı İngilizce sorularında daha önce de bazı sıkıntılar yaşandığını belirten Gelener, Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekli dersleri çıkarmadığını, sınav hazırlama, denetleme ve pedagojik kontrol süreçlerinde kamusal sorumluluğunu yerine getirmediğini kaydetti.

Bu meselenin sadece bir görsel değil, “çocukların nasıl bir eğitim anlayışına teslim edildiği” meselesi olduğunu ifade eden Gelener, sorumlularına çocuklardan ve ailelerden özür dileyip, istifa etme çağrısı yaptı.