Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, dün ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı gerek çiftçileri gerekse doğaseverleri üzmüş.

Bize ulaşan bilgilere göre, Kuzey’de ve Güney’de öğle saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağmurların bazı bölgelerde dolu şeklinde olduğu ve ağaçlara ve sebze-meyve bahçelerine zarar verdiği ifade edildi.

Bize Girne bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, Girne bölgesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolunun ağaçlara zarar verdiğini söyleyerek gönderdikleri fotoğrafta görüldüğü gibi fındık büyüklüğünde düşen doluların özellikle zeytin ağaçlarına zarar verdiğini, zerdali, şeftali gibi olgunlaşma dönemindeki ağaçların meyvelerini düşürdüğünü iddia ettiler.

Ülkenin birçok yerinde etkili olan yağmurların özellikle dağlık alanlardaki birçok ağaca can kattığı da belirtildi.