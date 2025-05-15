Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma meselesinde UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmamasının arkasında hükümetin karar alamaması değil, domino etkisi korkusu yattığını söyledi.

Dokunulmazlığı kaldırmamalarının asıl sebebini, Meclis'te karar üretemeyecek olmaları şeklinde açıklasalar da asıl nedenin siyasi olduğunu savunan Özersay,

“Muhtemelen dokunulmazlığının kaldırılması istenen isim ve onunla bağlantılı isimler de var. Bunun nereye bağlanacağını bence başta Ünal bey olmak üzere hepsi biliyor. Dolayısıyla domino etkisinden korkuyorlar. Eğer mahkemeye gidecek birisi varsa onun da alıp götüreceği birileri var diye korkuyorlar” dedi.