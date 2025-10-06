Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli yüzücüsü Doğukan Ulaç, kariyerinde bir ilki gerçekleştirerek Dünya Kupası arenasında yer alacak.

Ulaç, Türkiye Milli Takımı adına mücadele edeceği organizasyonda, Dünya Kupası’nın 4. ve son ayağı olan Sardinya Adası’nın Golfo Aranci bölgesinde düzenlenecek 10 kilometrelik açık su yarışına katılacak.

Yarış, Cuma günü saat 10.00’da (KKTC saatiyle) başlayacak. Etkinlikte, olimpiyat şampiyonu Macar yüzücü Kristóf Rasovszky başta olmak üzere 71 sporcu start alacak.

Doğukan Ulaç, bu yarışla birlikte hem kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşacak hem de uluslararası arenada KKTC spor camiasını temsil edecek.