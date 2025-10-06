Mesarya Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında, merhum Mustafa Ağa anısına atış turnuvası düzenlendi.

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Mustafa Ağa Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen turnuva, bölgedeki atıcılık sporu tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlik, hem atıcılık sporuna gönül verenleri bir araya getirdi hem de birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, merhum Mustafa Ağa’nın anısını yaşatmak adına düzenlenen bu özel turnuvanın önemine dikkat çekerek, “Bu tür organizasyonlar, hem spora katkı sağlıyor hem de toplumda dayanışma kültürünü güçlendiriyor” dedi.

Farklı yaş kategorilerinde kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

Yıldızlar Kategorisi: 1. Emirali Genç, 2. Tolgay Dumanlı, 3. Yaşar Doğa Kızıl

Gençler Kategorisi: 1. Doğay Kızıl, 2. Cemal Şit, 3. Alper Güçlühan

Avcı Kategorisi: 1. Hüseyin Oktaçlı, 2. Berke Sunisi, 3. Gürkan Göktaş

Master Avcı Kategorisi: 1. Ahmet Latif, 2. Recep Şit, 3. Ziya Tüzel

Atıcı Kategorisi: 1. Sinan Kuşcu, 2. Mehmet Güçlü, 3. Hasan Sunisi

Turnuva sonunda, sporcular ve katılımcılar merhum Mustafa Ağa’yı saygı ve rahmetle andı.