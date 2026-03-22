Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç, yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Milli sporcumuz, 8 Martta başlayan ve 23 Mart'ta sona erecek olan Erzurum’daki Yükselti Kampına katıldı. Zorlu geçen kamp sürecinde form tutan Doğukan, sezon öncesi hazırlıklarında temposunu da yükseltti.

Başarılı yüzücümüz, kampın ardından sezonun ilk önemli sınavı için sahne alacak. Doğukan, Somabay'da yapılacak Dünya Açık Su Yüzme Kupası 1. Ayak yarışlarında kulaç atacak ve sezonu resmen açmış olacak. Yüzmedeki gururumuz Doğukan Ulaç, yeni sezonda da önemli başarılara imza atmayı hedeflediğini ifade ederek çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi.