Nazım Çavuşoğlu, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, antrenörler ve sporcuları kabul etti.

Gerçekleşen görüşmede Gökmen Davutoğlu da hazır bulundu.

Kabulde konuşan Bakan Nazım Çavuşoğlu, sporcuların yarışma heyecanını paylaştıklarını belirterek, elde edilen başarıların gurur verici olduğunu söyledi. Sporcuları, antrenörleri ve federasyon yetkililerini tebrik eden Çavuşoğlu, başarıların devamını diledi.

Cimnastik branşının çocukların fiziksel gelişimi, özgüveni ve bedensel farkındalığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çavuşoğlu, bu sporun okullarda daha yaygın hale gelmesini önemsediklerini ifade etti. Cimnastiğin toplum sağlığı ve geleceği açısından önemli katkılar sunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, son yıllarda branşta yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu kaydetti.

Türkiye’de düzenlenen organizasyonlarda genç sporcuların elde ettiği derecelerin gurur kaynağı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Bolu’da yapılacak müsabakalar öncesinde sporculara başarı dileklerini iletti.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise cimnastik sporunun ülke genelinde hızla yayıldığını belirterek, federasyon bünyesinde yaklaşık 7 bin çocuğun aktif spor yaptığını, hedeflerinin ise 10 bin sporcuya ulaşmak olduğunu söyledi.

Okul sporlarında elde edilen başarıların branşa ilgiyi artırdığını ifade eden Sapsızoğlu, Bakanlık desteğiyle öğrencilerin Türkiye’de düzenlenen organizasyonlarda önemli dereceler elde ettiğini belirterek Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Kabulde, Gökmen Davutoğlu tarafından genç sporculara milli takım formaları takdim edilirken, Bakan Nazım Çavuşoğlu’na da plaket verildi. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.