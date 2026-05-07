Yıldız Kız Güreş Takımı sporcularımız, Bolu'da organize edilen Türkiye Yıldız Kızlar Güreş müsabakalarının ardından önemli bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi.
Takımın başarılı sporcuları Tuğba İdiskut (Bayraktar Ortaokulu), Tuana Fatma Uçar (Bayraktar Ortaokulu) ve Rabia Oğul (Değirmenlik Lisesi), dün yapılan karşılaşmalarda gösterdikleri performansla bugün gerçekleştirilecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Başarılarıyla gururlandıran öğrenciler için tebrik mesajı paylaşılırken, sporcuların yetişmesinde emeği bulunan öğretmenlere de teşekkür edildi.
Yarı final mücadelelerinde mindere çıkacak genç sporculara başarı dilekleri iletildi.