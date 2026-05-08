Almanya’nın başkenti Berlin'de 2-3 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Karate Turnuvası'nda ülkemizi temsil eden İntergaz sponsorluğundaki Shobudo Shotokan Karate-Do Derneği takımı toplamda 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz ve 2 beşincilik derecesi elde ederek önemli bir başarı elde etti.

8 sporcu, 1 antrenör ve 1 uluslararası hakemden oluşan kafileyle IKAT Berlin 2026 Uluslararası Karate Turnuvası’na katılan Shobudo Shotokan Karate-Do Derneği takımı sporcularının aldığı madalyalar ve dereceler şöyle:

ALTIN MADALYA

Beyza Kaycın (–50 kg Kumite) (U-14 Bayanlar)

Mikhail Khomyshin (–61 kg Kumite) (U-18 Erkekler)

GÜMÜŞ MADALYA

Zuhra Rozyyeva (–61 kg Kumite) (U21 Open Bayanlar)

BRONZ MADALYA

Arsenii Makolov (U14 Kata)

Artyom Ivanov (–45 kg Kumite) (U-14 Erkekler)

BEŞİNCİLİK DERECELERİ

Nurana Jorayeva (Büyükler Bayan)

Magomed Malachiev (U16 (–63 kg))

İNTERGAZ’DAN KUTLAMA

Elde edilen başarıyla ilgili bir tebrik yayınlayan sponsor İntergaz Ltd. genç ve azimli sporcularını başarılardan dolayı tebrik etti.

İntergaz Ltd’in paylaşımı şöyle:

“Sponsoru olmaktan onur duyduğumuz Shobudo Shotokan Karate-Do Derneği sporcularımızı, Antrenör ve Başkanı Ferhat Jorayev ile Uluslararası Hakem olarak bizi temsil eden Esef Karataş’ı yürekten kutluyor, Ülkemize bu gururu ve onuru yaşattıkları için İntergaz olarak gurur duyuyoruz.

İntergaz, Spora ve sporcuya destek vermenin ne kadar önemli ve değerli olduğunun bilinciyle, katkı vermeye devam edecektir. Sadece enerjiye değil, Sporun geleceğini de destek oluyoruz."