Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin en doğusunda bulunan doğa harikası Altın Kum sahilinin tüm uyarılara rağmen kirletilmeye devam edildiği bildiriliyor.

Bize ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizin neredeyse el değmemiş doğası olan tek kumsal olan Altın Kum sahilinin bazı kendini bilmez tatilciler tarafından kirletildiğini belirterek, “Fotoğrafta görüldüğü gibi bizim tarafından toplanan çöpler belediye ekiplerince kaldırıldı. Ancak bu sadece bir defaya mahsus olsa sorun değil. Zira burada konaklayan kendini bilmezler sürekli olarak çöp ve molozlarını sahile bırakıp kaçıyorlar. Doğaya saygı bu mudur?” diyerek isyan ettiler.

Bu duruma bir çözüm bulmak gerektiğini ifade eden doğasever vatandaşlarımız, “Ya bölgeye girişler kontrollü olacak ya da kirletenlere ağır cezalar verilecek” diyerek sözlerini tamamladılar