Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, sıcak havalar nedeniyle belirli saatler arasında güneş altında çalışılmaması yasağı ile ilgili Çalışma Dairesi ekiplerinizle yaptığınız denetimler dikkatlerden kaçmıyor. Çalışanı korumak önemli…

Sn. Dursun Oğuz, ülkede son günlerde artan şiddet olayları konusunda bakanlık olarak gerekli çalışmaları yapmanızda fayda var. Özellikle eğlence mekanlarının denetimi ile ilgili denetimler şart…

Sn. Erhan Arıklı, vatandaşlar akıllı radarların devreye alınıp alınmadığı konusunda sorgulamaya devam ediyorlar. Herhalde bu cihazlar devreye alındığı zaman kamuoyuyla paylaşım yapılacaktır diye düşünüyoruz…

Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, katıldığınız bir TV programında söyledikleriniz çok dikkat çekiciydi. Özellikle vatandaşa hizmet konusunda mevcut hükümetin ‘gelecek için çalışıyoruz’ söylemine atıfta bulunarak eleştirdiniz. Ancak unutmayın ki siz de yıllarca bu hükümette yer aldınız…

Sn. Süleyman Uluçay, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle Gazimağusa Belediyesi için başkan adayları çoğalıyor. Ancak yaptığımız kısa bir nabız yoklamasında sizin kazanma şansınız oldukça yüksek…

Sn. Mehmet Devrim, yaşınıza aldırış etmeksizin her gün ofisinize gitmeniz ve arkadaşlarınızla birlikte sıcağa aldırış etmeden sohbet yapmanızın sırrı nedir acaba?