Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, kuzeydeki Kıbrıslı Rum mülklerinin satışını tanıtmakla suçlanan Ewa Isabella Künzel'in iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunmasına tepki gösterdi.

Büyükelçilik, "Kıbrıs Cumhuriyeti" makamları nezdinde “güçlü bir protestoda” bulunarak Künzel'in serbest bırakılmasını talep etti. Rum makamlarının ise şu ana kadar bu talebi kabul etmediği belirtildi.

UÇAKTAKİ KONUŞMANIN ARDINDAN TUTUKLANDI

Alman kadın, 2024 yılında bir uçuş sırasında ELAM Avrupa Parlamentosu Milletvekili Geadis Geadi ile yaptığı konuşmanın ardından tutuklandı.

Savcılık, kadının söz konusu konuşma sırasında kuzeyde bulunan ve mülkiyeti Kıbrıslı Rumlara ait taşınmazların satışını gerçekleştirdiğini veya satışına aracılık ettiğini kabul ettiğini öne sürdü.

Kadın, tutuklandığı tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor. Cuma günü görülen son duruşmada, kefaletle serbest bırakılma talebi de mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, kadının yaklaşık 25 aydır tutuklu bulunmasının davanın karmaşıklığı nedeniyle haklı olduğunu değerlendirdi.

ELEKTRONİK CİHAZLARDAN ELDE EDİLEN DELİLLER HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Dava sürecinde "Kıbrıs Cumhuriyeti" makamlarının tutuklama öncesinde ve sonrasında uyguladığı yöntemler de tartışma konusu oldu.

Mahkeme daha önce kadının bagajına el konulması ve elektronik cihazlarının aranmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Bu işlemler sonucunda elde edilen deliller ise “anayasaya aykırı” ve “kabul edilemez” olarak değerlendirildi.

Buna karşılık Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Almanya’dan delil toplanmasını sağlamak amacıyla çıkarılan Avrupa soruşturma emirlerinin yasal olduğuna karar verdi. Kadın hakkında 2024 yılında toplam dört Avrupa soruşturma emri çıkarıldığı belirtildi. Bunlardan ikisinin 18 ve 26 Temmuz 2024’te, diğer ikisinin ise 13 Eylül 2024’te çıkarıldığı kaydedildi.

KUZEYDEKİ KIBRISLI RUMLARA AİT MÜLKLERLE İLGİLİ SORUŞTURMALAR YOĞUNLAŞTI

Dava, "Kıbrıs Cumhuriyeti" makamlarının son yıllarda kuzeydeki Kıbrıslı Rumlara ait olduğu belirtilen taşınmazların satışının tanıtılması ve bu araziler üzerinde inşaat yapılmasına ilişkin soruşturmalarını yoğunlaştırdığı bir dönemde görülüyor.

Bu kapsamda en dikkat çeken davalardan biri, İsrailli emlak geliştiricisi Simon Aykut’un davası oldu. Aykut, kuzeyde Kıbrıslı Rumlara ait olduğu belirtilen taşınmazların geliştirilmesi ve satışına ilişkin 40 suçlamayı kabul etmesinin ardından Ekim 2025’te beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aykut, cezasının kalan bölümünü çekmek üzere Nisan ayında İsrail’e gönderilmişti.