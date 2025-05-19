19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Doğanay denizaltısı ile TCG Karataş Karakol gemisi KKTC limanlarını ziyaret ediyor.

TCG Doğanay denizaltısı Girne Turizm Limanı’nda, TCG Karataş gemisi ise bağlı bulunduğu Gazimağusa Ticari Limanı’nda halkın ziyaretine açık bulunuyor.

Karakol gemisi TCG Karataş vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Çocuklarıyla birlikte gemiyi gezen vatandaşlar anı fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.