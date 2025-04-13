Aksa 1. Lig ekiplerinden M. Hacıali Yılmazköy Spor Kulübü, teknik direktör Devrim İzge’yle yollarını ayırdığını açıkladı.

Sezonun ikinci yarısından bu yana takımın başında görev yapan teknik direktör Devrim İzge ile kulüp yönetimi, karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, İzge ve ekibine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edildi.

Kulübün açıklaması şöyle:

“Sezonun ortasından bu güne, takımımız ve yönetim kurulumuz ile uyum içinde çalışan teknik direktörümüz Devrim İzge ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Değerli hocamıza ve ekibine bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerken, verdikleri tüm emekler için çok teşekkür ederiz.”