Lefkoşa ve spor camiası sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu'nun eşi, öğretmen Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu bugün hayatını kaybetti.

Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere spor ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Merhume Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu'nun cenazesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa  Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

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Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu uzun süredir tedavi görüyordu.