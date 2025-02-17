Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off aşaması rövanş maçları, 18 Şubat Salı ve 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

18 Şubat Salı

20.45 Milan - Feyenoord: 0-1 TRT SPOR

23.00 Atalanta - Club Brugge: 1-2 Tabii Spor 1

23.00 Bayern Münih - Celtic: 2-1 TRT SPOR

23.00 Benfica - Monaco: 1-0 Tabii Spor

19 Şubat Çarşamba

20.45 Borussia Dortmund - Sporting CP: 3-0 TRT 1

23.00 Paris Saint-Germain - Brest: 3-0 Tabii Spor 1

23.00 PSV Eindhoven - Juventus: 1-2 TRT 1

23.00 Real Madrid - Manchester City: 3-2 Tabii Spor