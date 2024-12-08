Abu Dabi'deki 5,281 kilometrelik Yas Marina Pisti'ndeki yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.

Norris, 1 saat 26 dakika 33.291 saniyelik süresiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Norris'in 5.832 saniye gerisinde ikinci oldu. Ferari'nin diğer pilotu Monakolu Charles Leclerc de Norris'in 31.928 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

McLaren, Lando Norris'in birinci olmasının ardından takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaştı.

McLaren, 9. takımlar şampiyonluğunu kazandı. Son şampiyonluğunu 1998'de alan McLaren, 26 yıl sonra şampiyon oldu.

Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, pilotlar klasmanında sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde şampiyon olmuştu.

Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 437

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 374

3. Charles Leclerc (Monako): 356

4. Oscar Piastri (Avustralya): 292

5. Carlos Sainz (İspanya): 290

- Takımlar

1. McLaren: 666

2. Ferrari: 652

3. Red Bull: 589

4. Mercedes: 468

5. Aston Martin: 94