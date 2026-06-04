Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği Kulübü alt yapı koordinatörlüğünde değişim yaşandı.

Doğan Türk Birliği Kulübü alt yapı koordinatörü Hüseyin Kınacı ile yollarını ayırırken bu göre Serhat Deniz’i getirdi.

Konuyla ilgili Doğan Türk Birliği Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

Kulübümüz, altyapı yapılanmasını daha da güçlendirmek ve geleceğe emin adımlarla ilerlemek adına önemli bir görevlendirmeye imza atmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Serhat Deniz ile Altyapı Koordinatörlüğü görevi için anlaşmaya varılmıştır.

Sahip olduğu akademik birikim, tecrübesi ve genç sporcuların gelişimine yönelik vizyonuyla kulübümüzün altyapı çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü olarak, Yrd. Doç. Dr. Serhat Deniz’e yeni görevinde başarılar diliyor; bu iş birliğinin kulübümüz ve altyapımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.