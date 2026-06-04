1.GRUP

Gayretköy – Akçay: 3 – 1

Doğancı SK – Serhatköy: 7 – 1

Yedidalga – B. Bağcıl: 1 – 4

2. GRUP

DİKA SK – Alayköy Gençlik SK: 6 – 2

Gaziköy SK – Demirhan SK: 0 – 2

3.GRUP

Saka SK – Yeşiltepe Ilgaz : 3 – 0

Vakkas Kaynarca, Gençlik Gücü’nde!
Vakkas Kaynarca, Gençlik Gücü’nde!
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Akdeniz KSD – Kayalar: 4 – 1

Göksu SD – Çamlıbel SK: 0 – 10

4.GRUP

Tatlısu Seracılar – Taşkent:1 – 0

Bahçeli – Ali Can Gül SAD: 0 – 1

Dağyolu SK (Bay)

5.GRUP

Sinde ASK – Korkuteli : 2 – 5

Çayönü SK – Pergama : 0 – 2

Mutluyaka – Yenişehir: 6 – 0

6.GRUP

1461 İskele Trabzonspor – Gönendere:3 – 0

Civisil SK – Boğaziçi SK: 1 – 0

Akova Vuda TÇB – Serdarlı GB: 1 – 2

7.GRUP

Yedikonuk SK – Mehmetçik: 5 – 0 (Dk. 12 Mehmetçik sahadan çekildi)

Büyükkonuk SD – Ergazi:0 – 1

Bafra – Kumyalı: 0 – 3