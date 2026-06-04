1.GRUP
Gayretköy – Akçay: 3 – 1
Doğancı SK – Serhatköy: 7 – 1
Yedidalga – B. Bağcıl: 1 – 4
2. GRUP
DİKA SK – Alayköy Gençlik SK: 6 – 2
Gaziköy SK – Demirhan SK: 0 – 2
3.GRUP
Saka SK – Yeşiltepe Ilgaz : 3 – 0
Akdeniz KSD – Kayalar: 4 – 1
Göksu SD – Çamlıbel SK: 0 – 10
4.GRUP
Tatlısu Seracılar – Taşkent:1 – 0
Bahçeli – Ali Can Gül SAD: 0 – 1
Dağyolu SK (Bay)
5.GRUP
Sinde ASK – Korkuteli : 2 – 5
Çayönü SK – Pergama : 0 – 2
Mutluyaka – Yenişehir: 6 – 0
6.GRUP
1461 İskele Trabzonspor – Gönendere:3 – 0
Civisil SK – Boğaziçi SK: 1 – 0
Akova Vuda TÇB – Serdarlı GB: 1 – 2
7.GRUP
Yedikonuk SK – Mehmetçik: 5 – 0 (Dk. 12 Mehmetçik sahadan çekildi)
Büyükkonuk SD – Ergazi:0 – 1
Bafra – Kumyalı: 0 – 3