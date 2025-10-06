Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği “Race Fest” finali 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Hem spor otomobillerin sergilendiği “Auto Show”, hem de zamana karşı pist yarışı “Time Attack” yarışlarının yapıldığı organizasyon yine oldukça kalabalık katılımla gerçekleştirildi. 2025 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Time Attack Şampiyonası’nın üçüncü ve son organizasyonu olan Carlot Auto Time Attack Yarışı’nda 100’ün üzerinde araç sergilenirken, 67 araç piste derece almak için çıktı. Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğu ve Carlot Auto’nun organizasyon sponsorluğunda yapılan organizasyon ayrıca Radyo Juke ve Near East Bank’ın katkılarıyla, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ise iletişim sponsorluğunda Cemsa Sporting Center’de yapıldı.

LAMARİNA RACİNG TEAM PİLOTU DOĞA KOYUNCU ZİRVEDE

Dört çeker kategoride Mitsubishi Lancer Evo 9 aracıyla piste çıkan Lamarina Racing Team pilotu Doğa Koyuncu 2 dakika 15.430 saniyelik derecesiyle birinci olurken, 2 dakika 17.204 saniyelik derecesiyle Talex aracıyla yarışan Kemal Topcuoğlu ikinci ve Ferrari aracıyla yarışan Fahri Altınör 2 dakika 19.423 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

SINIFLARDA DA BİRİNCİLİK MÜCADELESİ YAŞANDI

Genel Klasmanda olduğu gibi Dört Çeker sınıfında da zirvede yer alan Doğa Koyuncu’yu Salih Kanatlı ikinci olarak takip etti. Dört çeker sınıfı üçüncüsü ise İlke Koçak olmayı başardı. Genel klasman ikincisi olan Kemal Topcuoğlu Extreme kategorisinde birinci olurken, Skoda Fabia R5 aracıyla piste çıkan Halil Mulla onu takip etti. Genel klasman üçüncüsü olan Fahri Altınör, Arka itiş kategorisinin birincisi olmayı başardı. İkinci takım arkadaşı Aykut Sokollu olurken bu yarışın üçüncüsü Ahmet Kasap oldu. Ön Çeker kategorisinde birinci Onat Kutlar olurken, ikinci Kuzey Vaiz ve üçüncü Kıyal Tahir oldu. Gençler kategorisinde zirve Ateş Tufan’ın oldu. Onu ikinci olarak Hasan Halil Onalt takip ederken gençler üçüncüsü Doruk Vaiz oldu. İzleyenlerden büyük alkış alan Ford Escort MK1 pilotu Mustafa Efeefe, “Herşeye Rağmen Kupası” ile ödüllendirildi. Takımlar birincisi ise Doğa Koyuncu, Salih Kanatlı ve Ahmet Kasap’ın üyesi olduğu Lamarina Racing Team oldu.

11 KADIN PİLOT PİSTE ÇIKTI

Kadın pilot sayısında rekor kırılan yarışta 11 kadın piste çıktı. Kadınlar arka itiş araçlar kategorisi birincisi Naz Adıgüzel olurken, Huri Bağrıaçık ikinci ve Seval Bıladanlı üçüncü oldu. Kadınlar dört çeker araçlar birincisi Melina Avcı oldu. Kadınlar ön çeker araçlar birincisi Jale Kuset oldu. İkinci Havva Akgün olurken üçüncü Dilan Sağman oldu.

Auto Show En İyi Dış Görünüm: Ahmet Safa – BMW F30

Auto Show En İyi Ses Sistemi: Sergio – Toyota Voxi

GENEL KLASMAN:

1.Doğa Koyuncu – 2:15.430

2.Kemal Topcuoğlu – 2:17.204

3.Fahri Altınör – 2:19,423

EXTREME KATEGORİSİ:

1.Kemal Topcuoğlu – 2:17.204

2.Halil Mulla – 2:26,468

DÖRT ÇEKER KATEGORİSİ:

1.Doğa Koyuncu – 2:15,430

2.Salih Kanatlı – 2:22,606

3.İlke Koçak – 2:28,333

ARKA İTİŞ KATEGORİSİ:

1.Fahri Altınör – 2:19,423

2.Aykut Sokollu – 2:22,742

3.Ahmet Kasap – 2:23,031

ÖN ÇEKER KATEGORİSİ:

1.Onat Kutlar – 2:26,826

2.Kuzey Vaiz – 2:31,788

3.Kıyal Tahir – 2:32,916

GENÇLER KATEGORİSİ:

1.Ateş Tufan – 2:32,588

2.Hasan Halil Onalt – 2:32,884

3.Doruk Vaiz – 2:39,589

KADINLAR ARKA İTİŞ ARAÇLAR KATEGORİSİ:

1.Naz Adıgüzel – 2:40,771

2.Huri Bağrıaçık – 2:42,657

3.Seval Bıladanlı – 2:46,509

KADINLAR ÖN ÇEKER ARAÇLAR KATEGORİSİ

1.Jale Kuset – 2:54,509

2.Havva Akgün – 3:00,088

3.Dilan Sağman – 3:06,998

Kadınlar Dört Çeker Araçlar Birincisi: Melina Avcı – 2:44,822

Takımlar Birincisi: Lamarina Racing Team (Doğa Koyuncu,Salih Kanatlı,Ahmet Kasap)

Herşeye Rağmen Kupası: Mustafa Efeefe