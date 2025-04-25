TUBORG Ferdi Darts Birinci Ligi 8’nci hafta karşılaşmaları geçtiğimiz akşam 23 dartsçının katılımı ile Yenicami Spor Kulübünde gerçekleşti.

Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların sahne aldığı 8’nci hafta karşılaşmalarında Minaraliköy Spor Kulübü Takım Oyuncusu Sedat Sedatgil ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü oyuncusu Ali Yeşilada Finale çıkma başarısını gösterdi. İkili arasında oynanan final karşılaşmasını 5-3 kazanan Sedat Sedatgil, 8’nci ayağın şampiyonu gelirken, Ali Yeşilada ikinci oldu.

Üçüncülük maçında yine Gönyeli Darts Birliği oyuncusu Dean Grahams ile Diamond Child Darts Derneği oyuncusu Tamer Kaya arasında gerçekleşti. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Dean Grahms gecenin üçüncüsü olurken, Tamer Kaya dördüncü olarak ödüllerin sahipleri oldular.

Sedat Sedatgil 8 ayak sonunda 94 puan ile liderlik koltuğunda otururken, onu 78 puan ile Fatih Köse, 71 Puan ile Derviş Çocuk ve 67 Puan ile Murat Çınaroğlu takip etti.

8’nci hafta karşılaşmalarında en yüksek sayı olan 180’i ikişer kez Sedat Sedatgil, Dean Grahams ve Tamer Kaya atarken, En Yüksek Sayıdan Bitirme başarısını ise 140 sayısından bitiren Derviş Çocuk oldu. Gecenin en az oktan bitiren ismi ise Ali Yeşilada 14 ok ile geceyi tamamladı.