KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi başkanı Ali Karavezirler’e federasyona ve federasyona bağlı kulüplere katkılarından dolayı teşekkür etti.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak 10,000 çocuğumuza ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Bu hedefimize ulaşmak için en büyük destekçilerimizden biri de Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi başkanımız Ali Karavezirler’dir. Ali Karavezirler’e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.

Ali Karavezirler’in sayesinde çalışmalarına başlayan Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi Cimnastik Kulübümüz, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği 12’nci Yiğitler Gafgarıt Festivalinde sahne alarak muhteşem gösterileri ile festivale renk kattı.”