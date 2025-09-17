Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, ilgililerin, kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek için her iki tarih de dahil olmak üzere 25 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında sınav merkezlerine başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Dıştan bitirme sınav merkezleri şu şekilde:

“-İlkokul Dıştan Bitirme Atatürk İlkokulu – Lefkoşa

-Ortaokul Dıştan Bitirme Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa

-Lise Dıştan Bitirme Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa

-Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa

-Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa

-Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa”