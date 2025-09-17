Dr. Fazıl Küçük Vakfı, her yıl üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı burslar için başvuru kabul etmeye başlıyor.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk Halkı’nın, varoluş mücadelesinin lideri

Dr. Fazıl KÜÇÜK’ün anısını yaşatmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için ver “Dr. Fazıl Küçük Bursu” için başvurular 19 Eylül 2025 Cuma gününden itibaren başlıyor.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada bursların, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere 4 yıl olarak verileceğini ve ayrıca İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsayacağını duyurdu.

Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularını 19 Eylül, 2025 tarihinden itibaren Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na yapabilecekleri bildirilirken, başvuruların 03 Ekim, 2025’de sona ereceği kaydedildi.

Vakıf, yapılacak burs başvurusu esnasında istenen belgeleri şöyle sıraladı:

- Öğrencinin en son eğitim aldığı kurumdaki diploması veya son döneme ait not dökümü

- Kimlik kartı fotokopisi

- 1 adet vesikalık fotoğraf

- Anne ve Babasının gelir düzeyini gösteren belgeler.

- Başvuru formu( Başvuru esnasında doldurulacaktır.)

Burslara başvurmak isteyenleri 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na şahsen başvurabilecekleri belirtilerek, detaylı bilginin mesai saatleri içerisinde 0392 228 7181 numaralı telefondan alınabileceği kaydedildi.