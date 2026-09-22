Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi doğrultusunda, sonuç verecek bir 5+1 toplantısı ve bu kez çözüme ulaştıracak bir müzakere istediklerini vurguladı.

New York ziyareti öncesinde sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Erhürman, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres ve Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín ile görüşeceğini belirtti.

11 aylık görev süresi içinde Guterres ile üçüncü kez bir araya geleceğini kaydeden Erhürman, Genel Sekreter’in bu süre zarfında bazı girişimlerde bulunduğunu ve tespitler yaptığını ifade etti.

Erhürman, Guterres’in adayı ziyaretinin ardından yeni bir “5+1” toplantısı düzenlemek istediğini, bunun için sırasıyla Güven Yaratıcı Önlemler, metodoloji ve özlü konularda anlamlı ilerleme kaydedilmesini beklediğini açıkladığını aktardı.

Guterres’in Güven Yaratıcı Önlemler kapsamında geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, afetler ve düzensiz göçle mücadelede ortak mekanizmalar, karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkı, spor ve sivil toplum konusunda ortak komite önerilerinde bulunduğunu belirten Erhürman, Genel Sekreter’in son basın toplantısında da yeni bir 5+1 toplantısı için daha yapılacak çok iş olduğunu ve geçmişteki hataların tekrarlanmaması gerektiğini söylediğini kaydetti.

- “5+1 olsun diye 5+1’i, müzakere olsun diye müzakereyi doğru bulmuyoruz”

Erhürman, yaşanan sonuçsuz deneyimlerin ardından “5+1 olsun diye 5+1’i, müzakere olsun diye müzakereyi” doğru bulmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Sonuç vereceği Lefkoşa’da yapılan toplantılarla önceden güvence altına alınmış bir 5+1’i ve halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda, bizi bu kez çözüme ulaştıracak bir müzakereyi istiyoruz.”

Guterres’in Crans Montana’nın ardından kullandığı “bu kez farklı olmalı” ve son basın toplantısında dile getirdiği “geçmişin hataları tekrarlanmamalı” ifadelerine işaret eden Erhürman, Güven Yaratıcı Önlemler ve metodolojide ilerlemeyi önemsediklerini vurguladı.

Erhürman, “Özetle, Sayın Genel Sekreter’in yaklaşımları ile uyum içindeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, görev süresinin geriye kalan kısmında da bu yaklaşımları çerçevesinde Sayın Genel Sekreter’in çabalarına destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.