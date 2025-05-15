1. ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya, Rusya’ya ateşkes çağrısının ardından Ruslardan yanıt geldi. Rusya, NATO ve müttefiklerinin Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurmalarını istedi.

2. Üç yıl kadar önce ABD, İsrail-Filistin sorununu çözmek için iki devletli çözüm önermişti. ABD, neden Kıbrıs sorununu çözmek için iki devletli çözüm önermiyor? Bu sorunun yanıtı henüz bulunamadı.

3. ABD Başkanı Trump’ın büyük açıklaması geliyor. Beyaz Saray ile İsrail arasındaki köprülerin atıldığı haberleri yaygın…Trump’ın Filistin’i ayrı devlet olarak tanıma olasılığı var. “Büyük açıklama” bu olabilir mi? Dış dünyadaki gelişmeleri izleyen bazı uzmanlar çok daha fantastik bir gelişmeden söz etmeye başladılar. Ancak “büyük açıklamanın” ne olacağını söylemediler…

4. Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmalar başladı ve bitti gibi göründü. Ateşkesin sağlandığı duyuruldu. Ancak kısa süre sonra ateşkes ihlal edildi. Dünyada bitmeyen sorunlardan birisi. Nükleer silahlara sahip olan bu iki devlet arasındaki çatışmalar bayağı tehlikeli…

5. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye’nin NATO bölgesinde stratejik önemini vurguladı ve… “Bu ortaklığı daha da genişletmek için elimden geleni yapacağım.” dedi.

6. Katolik dünyasının yeni lideri Papa Leo oldu. ABD’li Kardinal Robert Provost, Vatikan’ın geçmişte olduğu gibi dünya sorunlarına ilişkin görüşlerle politikaya girmesi tartışma konusu. Henüz bir şey yok. Yeni Papa’nın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği bilinmez. Ancak daha şimdiden Vatikan’ın Katolik dünyasının çıkarlarını koruma amaçlı değişik bir politika izleyeceği söylentiler arasında baş yeri tutuyor. “Değişik Politika” ne demek bilinmez…

7. Rusya’daki zafer bayramı kutlamalarında yer alan Çin Lideri Cinbing, Putin ile birlikte ABD’yi ima ederek hegemonik zorbalığa karşı Rusya ile birlikte mücadele edecekleri mesajını verdi.