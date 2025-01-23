Aksa 1. Lig ekibi Northerland Dipkarpaz Spor Kulübü, ikinci devreye iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Yenilenen stadıyla dikkat çeken kulüp, taraftarlarını yeniden evinde ağırlayacak. Asbaşkan Özgür Erdoğan, yapılan çalışmaların tamamlandığını ve takımın artık Dipkarpaz’daki kendi sahasında oynayacağını duyurdu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dipkarpaz evine döndü! Stadımız, ikinci devre maçları için tamamen hazır durumda. Taraftarımızın desteğiyle burada büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.”

Dipkarpaz Spor Kulübü, kendi sahasında yeniden taraftarıyla buluşacağı gün için sabırsızlanıyor. Başarı dolu bir ikinci devre için Dipkarpaz hazır!