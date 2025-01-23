Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan ilk devrenin son 5 haftalık (Aralık) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor.
Aksa süper lig, Aksa 1. Lig, Aksa A2 süper lig, Aksa A2 1. Ligde 11., 12, 13., 14., 15., haftalarda, Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig kırmızı ve beyaz grup ilk devre liderleri, Asbuzu U16 liginde tamamlanan grup aşaması liderlerin antrenörleri belirlenerek teknik direktör ve antrenörler ödüllendirilecek. Ayrıca Fair Play özel ödül de verilecek.
26 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALACAK
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 6 ligde 26 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 11-15 haftalık sürede Aksa süper ligde Miracle Değirmenlik, Aksa 1. ligde Mormenekşe, Aksa A2 süper ligde Doğan Türk Birliği, Cihangir, Aksa A2 1. ligde Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Digitürk Kıbrıs BTM 1. Liginde grupları ilk devre lider tamalayan Kırmızı Grup Aslanköy, Beyaz Grup Ozanköy, Asbuzu U16 ligi grup aşamasını lider tamamlayan 1. Grup Binatlı, 2. Grup Gönyeli, Çetinkaya, 3. Grup Doğan Türk Birliği, 4. Grup Tremeşeli H. Dumlupınar takımlarında görev yapan ve Fair Play özel ödülle birlikte toplam 26 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak. KKTFAD tarafından düzenlenen ayın başarılı antrenörleri 2024-2025 sezonun ilk devrenin son ödülleri verilecek.
Sports Market, Uhlsport, EM Sports, China Bazaar Sponsorluğunda Ödüller Veriliyor
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda düzenlenecek ödül töreni 24 Ocak Cuma günü öğlen saat 12.00’da ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.
Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.
Son 5 Hafta (11-15)
AKSA SÜPER LİG
Miracle Değirmenlik: Ali Oraoğlu- Serkan Ekşici- İbrahim Reis
AKSA 1. LİG
Mormenekşe: Ahmet Ogan - Ertan Bulut - Doğukan Raif Tuğcu- Mustafa Özkaraman
AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER
Doğan Türk Birliği: Sezer Yücel- Ahmet Coşkun
Cihangir: Ali Bayır- Ahmet Topuz
AKSA A2 1. LİG GENÇLER
Küçük Kaymaklı: Hüseyin Adal-Salim Tayançlı
Türk Ocağı: Mehmet Demir
DİGİTÜRK KIBRIS BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
Aslanköy: Ahmet Ercen
DİGİTÜRK KIBRIS BTM 1. LİG BEYAZ GRUP
Ozanköy : Oğuz Aygın - Erden Özerden
ASBUZU U16 LİGİ
1. GRUP
Binatlı: Fatih Selden
2. GRUP
Gönyeli: Hasan Özkan- Bora Hacı- Berk Akyön
Çetinkaya: Bülent Şahin
3. GRUP
Doğan Türk Birliği: Osman Emiroğluları
4. Grup
Tremeşeli H. Dumlupınar: Murat Çoban- Mehmet Çağakan
ÖZEL ÖDÜL
Fair Play
Teysir Tarazi / China Bazaar Gençlik Gücü / U16