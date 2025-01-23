Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan ilk devrenin son 5 haftalık (Aralık) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor.

Aksa süper lig, Aksa 1. Lig, Aksa A2 süper lig, Aksa A2 1. Ligde 11., 12, 13., 14., 15., haftalarda, Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig kırmızı ve beyaz grup ilk devre liderleri, Asbuzu U16 liginde tamamlanan grup aşaması liderlerin antrenörleri belirlenerek teknik direktör ve antrenörler ödüllendirilecek. Ayrıca Fair Play özel ödül de verilecek.

26 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 6 ligde 26 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 11-15 haftalık sürede Aksa süper ligde Miracle Değirmenlik, Aksa 1. ligde Mormenekşe, Aksa A2 süper ligde Doğan Türk Birliği, Cihangir, Aksa A2 1. ligde Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Digitürk Kıbrıs BTM 1. Liginde grupları ilk devre lider tamalayan Kırmızı Grup Aslanköy, Beyaz Grup Ozanköy, Asbuzu U16 ligi grup aşamasını lider tamamlayan 1. Grup Binatlı, 2. Grup Gönyeli, Çetinkaya, 3. Grup Doğan Türk Birliği, 4. Grup Tremeşeli H. Dumlupınar takımlarında görev yapan ve Fair Play özel ödülle birlikte toplam 26 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak. KKTFAD tarafından düzenlenen ayın başarılı antrenörleri 2024-2025 sezonun ilk devrenin son ödülleri verilecek.

Sports Market, Uhlsport, EM Sports, China Bazaar Sponsorluğunda Ödüller Veriliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda düzenlenecek ödül töreni 24 Ocak Cuma günü öğlen saat 12.00’da ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.

Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

Son 5 Hafta (11-15)

AKSA SÜPER LİG

Miracle Değirmenlik: Ali Oraoğlu- Serkan Ekşici- İbrahim Reis

AKSA 1. LİG

Mormenekşe: Ahmet Ogan - Ertan Bulut - Doğukan Raif Tuğcu- Mustafa Özkaraman

AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER

Doğan Türk Birliği: Sezer Yücel- Ahmet Coşkun

Cihangir: Ali Bayır- Ahmet Topuz

AKSA A2 1. LİG GENÇLER

Küçük Kaymaklı: Hüseyin Adal-Salim Tayançlı

Türk Ocağı: Mehmet Demir

DİGİTÜRK KIBRIS BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP

Aslanköy: Ahmet Ercen

DİGİTÜRK KIBRIS BTM 1. LİG BEYAZ GRUP

Ozanköy : Oğuz Aygın - Erden Özerden

ASBUZU U16 LİGİ

1. GRUP

Binatlı: Fatih Selden

2. GRUP

Gönyeli: Hasan Özkan- Bora Hacı- Berk Akyön

Çetinkaya: Bülent Şahin

3. GRUP

Doğan Türk Birliği: Osman Emiroğluları

4. Grup

Tremeşeli H. Dumlupınar: Murat Çoban- Mehmet Çağakan

ÖZEL ÖDÜL

Fair Play

Teysir Tarazi / China Bazaar Gençlik Gücü / U16